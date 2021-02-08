Hindistan'daki buzul faciasında ölü sayısı 14'e yükseldi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan'daki buzul faciasında ölü sayısı 14'e yükseldi, en az 150 kişi kayıp! - Haberler
ABONE OL

Hindistan'daki buzul faciasında ölü sayısı 14'e yükseldi, en az 150 kişi kayıp!

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçasının nehre düşmesi sonucu meydana gelen selde 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 14'e yükseldi. Yetkililer, en az 150 kişinin kayıp olduğunu açıkladı

SON DAKİKA: Hindistan'daki buzul faciasında ölü sayısı 14'e yükseldi, en az 150 kişi kayıp! - Haberler
Hindistan'daki buzul faciasında ölü sayısı 14'e yükseldi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 14'e yükseldi.

Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin iki hidroelektrik santrali projesi ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini belirtti.

Selin ardından 11 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e çıktığını aktaran yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığı bilgisini de paylaştı.

Chamoli polis yetkilileri, kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade ederek, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP),felaketin yaşandığı Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200’den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde bulunduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi’den Uttarakhand’a hareket ettiğini ifade etmişti.

Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam’da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uttarakhand'daki talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu ve onlar için dua ettiğini belirtmişti.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'dan Rusya'ya 'Arap Körfezi' notası! - Haberler
DÜNYAİran'dan Rusya'ya 'Arap Körfezi' notası!
Zarif: Nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz
DÜNYAZarif: Nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz
SON DAKİKA: ABD eski başkanı Donald Trump azledilecek mi? Kritik yargılama yarın başlıyor! - Haberler
DÜNYATrump azledilecek mi? Yargılama yarın başlıyor!
SON DAKİKA: ABD'nin Florida eyaletine bağlı bir şehirde 'Donald Trump haftası' ilan edildi! - Haberler
DÜNYAABD'de bir şehirde 'Trump haftası' ilan edildi
Hatlar geriliyor! Avrupa'dan son dakika Rusya açıklaması: Yol ayrımındayız...
DÜNYAAB'den Rusya açıklaması: Yol ayrımındayız!
İsrail, ABD'den 9 milyar dolarlık askeri teçhizat alımını onaylandı
DÜNYAİsrail ABD'den 9 milyar dolarlık askeri teçhizat ...
İran lideri Hamaney'den Biden'a "uranyum zenginleştirme durdurulmayacak" yanıtı
DÜNYAHamaney'den Biden'a olumsuz yanıt!
Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı
DÜNYAKatar'dan "Aşı dağıtımı politize edilmesin" çağrısı
Araştırmaya göre İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürdü
DÜNYAİngiltere'den çarpıcı Kovid-19 araştırması!
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyonu geçti
DÜNYAİngiltere aşılamanın ilk dozunda 12 milyonu aştı