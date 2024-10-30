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        Haberler Dünya Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan açıklamalar: İsrail'le savaşa devam edeceğiz | Dış Haberler

        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan açıklamalar: İsrail'le savaşa devam edeceğiz

        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, lider olarak ilk kez kameralar karşısına çıktı. Kasım, İsrail'le çarpışmaya devam edeceklerini belirtirken, "Benim yolum Nasrallah'ın yoludur, onu takip edeceğim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:42
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        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan açıklamalar
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        Hizbullah'ın Nasrallah'ın ölündürülmesinin ardından yeni genel sekreteri seçilen Naim Kasım, lider olarak ilk kez kameralar karşısına geçti.

        İsrail'le savaşmaya devam edeceklerini belirten Kasım, Gazze'ye desteklerinin süreceğini vurguladı.

        Kasım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Biz bir grup adına savaşmıyoruz. Tüm Lübnan için savaşıyoruz. İran bizim projemizi destekliyor ve bizden hiçbir şey istemiyor.

        İsrail ve ABD arasında görüş ayrılığı oluşmasaydı, İsrail Gazze'ye girdiği gibi direkt Lübnan'a da girecekti, amaçları direkt savaş açmaktı."

        Ayrıntılar geliyor...

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