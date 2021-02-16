Hollanda mahkemesinden korona kararı: Hükümet şaşkın! 0:00 / 0:00

Reuters

Hollanda'da bir mahkeme, hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek için ilan ettiği gece sokağa çıkma yasağını, yasal bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptali yönünde karar verdi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hollanda'da, vatandaşlar yasağın kalkması için protestolar düzenlemişti.

Lahey mahkemesi, sokağa çıkma yasağının yasal dayanağının bulunmadığını açıkladığı kararında, "Sokağa çıkma yasakları parlamentoda tartışmaya zamanın olmadığı acil durumlarda ilan edilebilir" dedi. Bu tür ciddi kararların yasalar üzerinde alınması gerektiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü ise karara şaşırdıklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

23 Ocak'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasakları, gece 21:00’den sabah 04:30’a kadar uygulanıyor. Geçen hafta yapılan açıklamada, yasakların 3 Mart'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.