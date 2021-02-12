Sarımsaklı’da yaşayan Mahmut Aydın ise "Dün akşam yağmur yağarken, bir anda oluşan hortum karşımızda bulunan evin çatısını, olduğu gibi bizim apartmanın üzerine indirdi. O anda elektrik nakil hatları koptu. Gece saat 04.00’e kadar bölgemizde elektrik yoktu." diye konuştu.

Çiçek Zekai de yaşadıklarını, "Dün akşam evde oturuyorduk. Kızımın da doğum günü vardı. Tam pastayı kestiğimiz sırada denizden gelen rüzgar etkili oldu. O sırada oturma odamızın penceresi açıktı. Oğlum pencereyi kapattığı anda çok büyük gürültü oldu. Bahçemizdeki çam ağacı devrildi. Evimizin salonundaki büyük pencerenin camları yerle bir oldu. Bahçe duvarları çöktü. Şok olduk. Her şey yaklaşık 3 dakikada oldu bitti." sözleriyle anlattı.