HSK, Kavala kararlarını istedi 0:00 / 0:00

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na 11 Kasım 2020’de gönderdiği yazıda, Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi esaslarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı ve Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf olan hakim ve Savcıların Çalışmalarının değerlendirilmesi esaslarına ilişkin ek düzenlemeye atıf yaptı.

EK DÜZENLEMEYE YER VERİLDİ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Genel Sekreterliğin gönderdiği yazıda, ek düzenlemede, “Yargı bağımsızlığı ve Hakimlik teminatı ilkeleri temelinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nce yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir” hükmünün yer aldığı belirtildi.

OSMAN KAVALA’NIN TUTUKLAMA KARARLARI SORULDU

Yazıda, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Osman Kavala’nın tutuklanmasına yönelik İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1/11/2017 tarihli tutuklama kararı, bu tutuklama kararına karşı yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13/11/2017 tarihli kararı, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki başvurusunun tutukluluk halinin devamına ilişkin tüm kararlar ve bu kararlara karşı yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin kararlar, iddianame, duruşma zabıtlarının hazırlanarak gönderilmesi istendi.