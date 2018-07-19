Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı. Akar, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Bakan Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi aldı. Akar ve beraberindekiler buradan askeri helikopterlerle teröristlerin bir dönem "girilemez" olarak nitelendirdiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

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