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        Haberler Dünya Husiler İsrail'e saldırdı | Dış Haberler

        Husiler İsrail'e hipersonik füzelerle saldırırken Ben Gurion Havaalanı'nda kaos yaşandı

        Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi. Füzeler hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Saldırı sırasında çalan sirenler nedeniyle Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'nda kaos yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 00:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:03
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        Husiler İsrail'e saldırdı
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        Husiler ile İsrail arasındaki tansiyon düşmüyor. Husiler tekrardan hipersonik balistik füzelerle İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef aldı.

        Füzeler THAAD ve Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda kaos yaşandı. Saldırı nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

        Husiler son 1 aydır İsrail'e saldırılarını artırırken İsrail ise Husilere karşı geniş çaplı bir operasyon planlıyor. İsrail operasyon için diğer ülkelerin desteğini arıyor.

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