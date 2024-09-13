İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Meclis'te, mayısta kurulan İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği teklifi görüşüldü.

Teklifte, görev ve çalışma yönetmeliği ile Müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi. Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler bölümünde, "cami, mescit, cemevi, kilise, sinagog (havra)" ifadeleri yer aldı. Yönetmelikte, Müdürlüğün görevleri ise şu şekilde kaydedildi:

"Dini kurum ve topluluklardan gelen teklif, görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum birimlerine iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak. Kamu hizmetinin tarafsızlık ve eşitlik ilkesi gözetilerek dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirmek, yapmak ve gerektiğinde ilgili kurum birimlerine iletmek ve takip etmek. Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için gerekli malzeme desteğini sağlamak. Dini kurum ve toplulukların eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek veya dini kurum ve toplulukların etkinliklerine gerekli desteği sunmak. Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler arasında ayrıma yol açacak karar ve işlemler tesis etmekten kaçınmak, dini kurum ve toplulukların kamusal hizmet ve olanaklardan eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri almak."