Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir

Yaşananlardan Galatasaray'ın rahatsız olduğunu dile getiren Etchegoyen, "Icardi, Wanda Nara'yı arayıp, Türkiye'ye dönmesini ve bu saçmalığa son vermesini istedi. Mauro kızgın ve üzgün. Galatasaray kariyerini beklenenden erken bitirme riskini aldı. Galatasaray onun yaptıklarından memnun değil. Galatasaray sadece iki maça çıkan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Icardi'nin sportif geleceğinden endişe duyuyor. Galatasaray'ı çileden çıkartan bu medya dizisinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekliyorum" dedi.