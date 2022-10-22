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Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir

Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmüyor. Icardi'nin sanatçı arkadaşı Juan Etchegoyen'den ilginç açıklamalar geldi. Öte yandan foot01'e göre; Galatasaray yönetimi, Icardi'ye Wanda Nara ile olan ilişkisinden ve özel hayatındaki sorunlarından rahatsız olduğunu bildirdi

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  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Fransız foot01.com sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Icardi'ye Wanda Nara ile olan ilişkisinden ve özel hayatındaki sorunlarından rahatsız olduğunu bildirdi. 
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Durumun bu şekilde devam etmesi ve sorunların çözülmemesi halinde, mukavelenin sezon bitmeden sona erme ihtimali olduğu da vurgulandı. 
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    "Galatasaray öfkeli. Icardi'nin kariyeri paramparça oldu" başlığıyla verilen haberde şu detaylar yer aldı:
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    "Paris Saint Germain'den Galatasaray'a transfer olan ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Mauro Icardi, eşi ve temsilcisi Wanda Nara yüzünden sorunlar yaşıyor. Türk kulübü bu sorunlar nedeniyle rahatsız. 
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Kesin olarak Mauro Icardi'nin başı beladan kurtulmuş değil.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

     rjantinli oyuncu geçtiğimiz sezon evlilik dışı ilişkiden sonra aşk hayatını düzgün bir şekilde sürdürmek ve tutkulu bir şekilde futbola dönmek için yeni bir sayfa açamadı. 
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Buna rağmen Galatasaray ona hatalarından dönüş fırsatı verdi. Wanda Nara tarafından açılan boşanma davasına rağmen Mauro Icardi hâlâ onu geri kazanmaya çalışıyor.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Hatta şarkıcı L-Gante ile ilişkisi olduğunu duyduğu karısını ikna etmek için Arjantin'e bile gitti."
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Icardi'nin yakın arkadaşı olan Arjantinli sanatçı Juan Etchegoyen de Mitre Live'a, yaptığı açıklamada; PSG'den kiralanan oyuncunun durumunun pek iç açıcı olmadığını söyledi.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Yaşananlardan Galatasaray'ın rahatsız olduğunu dile getiren Etchegoyen, "Icardi, Wanda Nara'yı arayıp, Türkiye'ye dönmesini ve bu saçmalığa son vermesini istedi. Mauro kızgın ve üzgün. Galatasaray kariyerini beklenenden erken bitirme riskini aldı. Galatasaray onun yaptıklarından memnun değil. Galatasaray sadece iki maça çıkan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Icardi'nin sportif geleceğinden endişe duyuyor. Galatasaray'ı çileden çıkartan bu medya dizisinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekliyorum" dedi.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    SON DURUM

    Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmüyor. Son olarak Arjantin basını, Wanda Nara'nın, Icardi'yi affettiğini ve ikilinin barışma aşamasında olduğunu duyurdu.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Bu haber sosyal medyadan paylaşılırken ilk tepki Wanda Nara'dan geldi. Nara, yaptığı açıklamada, "Affedilecek bir şey yok. Biz ayrıldık" dedi.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Mauro Icardi, Nara'nın bu açıklamasına, "Ayrıldık öyle mi? Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde olduğu gibi mi? Harika vakit geçirdik" şeklinde cevap verdi.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    AŞKINI İLAN ETTİ

    Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, "The Last Romantic" şarkısının tanıtım gecesine L-Gante ile el ele geldi.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    NELER YAŞANDI?

    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile olan fotoğrafları ortaya çıktı. Arjantin basınında yer alan habere göre; Daha önce adları aşk dedikodularına karışan Wanda ve L-Gante, bir klip için yatakta oldukları ve çıplak oldukları belirtildi. 
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Bu klibin, Wanda'nın Mauro Icardi ile ilişkisinin tamamen bittiğine dair bir ispat olduğu belirtildi. Ayrıca, Arjantinli magazin gazetecisi Juan Etchegoyen'e göre Mauro Icardi, L-Gante ile olan klibin fotoğraflarını görünce hemen Wanda Nara'yı aradı ve Türkiye'ye gelmesini, Arjantin'deki işlerinden ayrılmasını istedi.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

    Wanda Nara, daha önce Mauro Icardi ile ilişkilerinin bittiğini instagram üzerinden duyurmuştu.
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri
  • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri erken bitebilir! Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında yeni perde - Son dkaika Galatasaray haberleri

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