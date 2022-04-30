İçişleri Bakanı Soylu'dan "1 Mayıs" açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Gebze'de uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime katıldı.

"TÜM SENDİKALARLA GÖRÜŞTÜK"

AA'da yer alan habere göre Bakan Soylu, burada gazetecilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sorusu üzerine, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi. Aynı zamanda da bir bayram tadında geçebilmesidir" diye konuştu.

"SENDİKALAR TAKSİM'DE ÇELENK KOYACAK"

Bunun kendileri için de işçiler için de ülke için de mühim olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti: "Taksim Meydanı'nda sendikalarımız - onlara da söyledik - saat dilimlendirmeleri de gerçekleştirildi, geçen yıllarda olduğu gibi gidecekler, çelenklerini koyacaklar. Aynı zamanda çeşitli sendikalarımızın çeşitli alanlarda hem kutlamaları hem gösterileri var.

İSTANBUL'DA MALTEPE, BAŞKENT'TE TANDOĞAN MEYDANI

Bunların da valiliklerimiz tarafından her bir izni verildi. Şu anda İstanbul'da Maltepe Meydanı, Ankara'da Tandoğan Meydanı, Kocaeli'nde Gebze ve İzmit... Yani Türkiye'nin her tarafında, günler öncesinden sendikalarımıza çok güzel değerlendirme yapılarak, bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır."

"BU BAYRAM HEPİMİZİN BAYRAMI"

Soylu, işçilerin bayramını tebrik ederek "Nice 1 Mayıslara huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde ve emeğin hakkıyla ulaşılabileceğine inancımız tamdır. Hepimiz çalışıp emeğiyle beraber bizi büyüten annelerin babaların çocuklarıyız. Onun için bu bayram hepimizin bayramı" ifadelerini kullandı.