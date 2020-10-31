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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandığını duyurdu. Soylu kendisiyle birlikte eşine ve kızına yapılan testin de pozitif çıktığını açıkladı.

Soylu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.

Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 31, 2020

KALIN: ŞU ANDA GAYET İYİYİM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020

HER GÜN TEST YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Haber Global’de katıldığı programda koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 13 Ekim’de Cumhurbaşkanına yakın ekibe her gün test yapıldığını söylemişti.