HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandığını duyurdu. Soylu kendisiyle birlikte eşine ve kızına yapılan testin de pozitif çıktığını açıkladı.

Soylu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.

Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum."