HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, statlardaki sloganlar hakkında, "Bizim mesaimizi bölmesinler, gerekirse böleriz. Bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse böleriz, hodri meydan. Marjinal bir kafayla bu milletin karşı karşıya kaldığı süreci zehirlemesinler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, "Kimliklendirme, DNA çalışmaları devam ediyor. Birçok mesele var hepsiyle ilgileniyor arkadaşlar. Suyun klorlanmasından hijyenine kadar birçok adım atılıyor. Sağlık taramaları yapılıyor" diye konuştu.

"MESAİMİZİ BÖLMESİNLER..."

Stadyumlarda yapılan tezahüratlara tepki gösteren Soylu şunları söyledi:

"Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. Biz 'Kardeşim neye ihtiyacın var' diyene kapımız açık. Öteki tarafta dertleri başka olanlar, siyaset yapmak isteyen varsa seçim var meydana çıksın. Spor alanını siyaset meydanına çevirmek isteyenler de çabaya kulak versinler. Burada insanlar yeni bir hayat oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Millet seçimde kararını verecektir. Bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Burada insani bir mesele yürütüyoruz. 3-5 tane bu işlerin mühendisliğine soyunanlar Türkiye'nin geleceğini karartamaz. Bizim mesaimizi bölmesinler, gerekirse böleriz. Bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse böleriz, hodri meydan. Marjinal bir kafayla bu milletin karşı karşıya kaldığı süreci zehirlemesinler. Her şey ortada, heybenizdekini dökebilirsiniz. Devletin ve milletin mesaisini bölmesinler."