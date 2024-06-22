İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kütahya'da kaza yapan yolculara, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, emniyet kemeri taktırıldığına ilişkin videolu paylaştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirdiğini ve bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Yerlikaya, sosyal medya mesajlarında, araçlarda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladıklarını aktardı.

Trafik polislerinin de otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yaptığını ifade eden Yerlikaya, bunun en çarpıcı örneğinin Bursa-Antalya seferini yapan bir otobüste yaşandığını bildirdi.