İçişleri Bakanlığı 2 - 9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen İç Güvenlik Operasyonları raporunu açıkladı. Ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 40 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (2 - 9 TEMMUZ 2018);

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.985 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.027 Terör (PKK/KCK 88, AŞIRI SOL 3, DEAŞ 51, FETÖ/PDY 885), 3.267 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 47 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.341 kişi gözaltına alınmıştır.



Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi yeşil kategoride aranan Serdar (K) Serdar Tan olmak üzere toplam 40 (25 ölü, 2 sağ, 13 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

2 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 2 TESLİM)

✓ Şırnak/Silopi – 1 (Teslim)

✓ Diyarbakır/Lice - 1 (Teslim)

✓ Şırnak/Merkez – 2 (ÖLÜ)



3 TEMMUZ SALI GÜNÜ – 7 TERÖRİST (6 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ Şırnak/Güçlükonak – 5 (4 Ölü , 1 SAĞ)

✓ Tunceli/Pülümür – 2 (Ölü)



5 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ – 6 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 3 TESLİM, 1 SAĞ)

✓ Batman/Kozluk – 1 (Sağ)

✓ Mardin/Kızıltepe – 3 (Teslim)

✓ Mardin/Ömerli – 2 (Ölü)



6 TEMMUZ CUMA GÜNÜ – 13 TERÖRİST ÖLÜ

✓ Şırnak/Beytüşşebap – 8 (Ölü)

✓ Hakkari/Merkez – 5 (Ölü)



7 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST TESLİM

✓Kilis - 1 (Teslim)

✓Şırnak – 1 (Teslim)

✓ Mardin/Artuklu – 2 (Teslim)



8 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ – 4 TERÖRİST TESLİM

✓Şırnak – 4 (Teslim)



9 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST ÖLÜ

✓Hakkari/Merkez – 2 (Ölü)



Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

• 2 ilde (Tunceli-5, Hakkâri-1) 6 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

• 20’si ağır ve uzun namlulu (1 Makineli Tüfek, 1 Kanas, 3 Roketatar, 5 M-16, 10 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği,) toplam 28 silah,

• 23 adet El Bombası,

• 1.197 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

• 365 kg patlayıcı madde,

• 3 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.507 OPERASYONDA;



• 562 kg Esrar,

• 73 kg Eroin,

• 8 kg Kokain,

• 4,6 kg Afyon Sakızı,

• 3,2 kg Sentetik Kannabinoid,

• 4,7 kg Metamfetamin,

• 9.344 adet Ectasy,

• 62.416 adet Captagon,

• 2.431 adet Sentetik ecza,

• 1.053.550 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

• 197.364 paket Kaçak Sigara,

• 41.091 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.267 kişi gözaltına alınmıştır.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 540 şüpheli gözaltına alınmıştır. 129 kg esrar, 0,5 kg eroin, 0,2 kg kokain, 3,2 kg sentetik kannabinoid, 0,3 kg metamfetamin, 7.021 adet ectasy, 93 adet captagon, 2.287 adet sentetik ecza, 2.337 kök kenevir ve 31 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;



• Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla ülke genelinde 4 Temmuz’da 6 bin 832 personelin katılımıyla “Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 1.314 şahıs yakalanmıştır.



• Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil ve alışverişlerini yapabilmeleri, seyahat edebilmeleri amacıyla 34 ilde 7 Temmuz’da 18 bin 704 personelin katılımıyla “Turizm Uygulaması” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 254 bin 217 şahıs, 60 bin 916 araç ve 11 bin 117 umuma açık işyeri kontrol edilmiş; aranan 517 şahıs yakalanmış, 214 araca işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 520 bin 640 TL para cezası uygulanmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 514 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 313 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

407’si denizlerde olmak üzere toplam 3.673 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 47 organizatör gözaltına alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.