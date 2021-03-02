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HaberlerGündemSon dakika.... İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge
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Son dakika.... İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Son dakika.... İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine
AA

Genelgeye göre, risk grubuna göre il bazında alınması gereken Kovid-19 tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00'da faaliyet gösterebilecek.

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