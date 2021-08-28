İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, Evlat Nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136'ya yükselirken, evlat Nöbetinde 32’nci buluşma gerçekleşiyor.