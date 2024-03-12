İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Yerlikaya "Terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç" konularında toplantı yapıldığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.
Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren haftalık güvenlik toplantımızı, Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz."