İçişleri duyurdu! Tunceli'de bir terörist etkisiz

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Celil Mutlu operasyonu kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından; Tunceli ili Merkez ilçe Baki Deresi mevkiinde, 01 Mart 2023 tarihinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubu barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir."