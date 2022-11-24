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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: "Kadın cinayetleri yüzde 11 azaldı"
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İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 11 azaldı

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsamında bu yıl kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldığını açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama:
İçişleri: Kadın cinayetleri yüzde 11 azaldı
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DHA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürütülen çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda hayata geçirilen Kadın Destek (KADES) uygulamasını 4 milyon 292 bin 64 kadın akılı cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar gelen 559 bin 175 ihbara, polis ve jandarma ekiplerince anında müdahale edildi. Bunun yanı sıra 2022 yılı nisan ayında başlatılan 'Kadına El Kal-Ka-Maz Projesi' kapsamında 5 milyon erkeğe planlanan bilinçlendirme ve farkındalık eğitiminde hedef aşıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 6 milyon 377 bin 116 erkek vatandaşa ulaşıldı. Ayrıca bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları kapsamında; 109 bin afiş/pankart asıldı, 2 milyon 82 bin broşür dağıtıldı" denildi.

"KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 11 AZALDI"

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde oluşturulan Elektronik Kelepçe Merkezi'yle de hakkında tedbir kararı bulunan kişilerin 7/24 esasına göre takip edilip olası şiddet olaylarının önüne geçildiği vurgulanarak, "Elektronik Kelepçe Merkezi'nde aktif olarak 775 takip yapılırken, izlenmesi tamamlanan 2 bin 95 vaka ile toplam 2 bin 870 kişinin takibi yapılmış oldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ve sıfır can kaybının amaçlandığı çalışmalar neticesinde, bu yıl 21 Kasım itibarıyla hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalış gösterdi" ifadelerine yer verildi.

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