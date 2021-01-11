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İçişleri'nden açıklama! 35 bin 544 kişiye kısıtlama cezası!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 35 bin 544 kişiye ceza uygulandı

CEZA YAĞDI | Son dakika: Bakanlık kısıtlama bilançosunu açıkladı
35 bin 544 kişiye kısıtlama cezası!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Altıncısını uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır" denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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