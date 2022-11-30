İçişleri'nden ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklama

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş ve Eylem Planında '2918 sayılı Kanunun Ek 4’üncü Maddesi çerçevesinde, karayollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının ve otobüs işleticisi teşebbüsün unvanının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna ilanı' hususuna yer verilmiştir.

Bu kapsamda; 1 Ocak 2022 – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karışmış olduğu 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır.



Yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, trafik kolluğunca hem terminal çıkışı öncesi hem de karayolu üzerinde denetime tabi tutularak, sürücüler hız, çalışma/dinlenme süreleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine uymaları; yolcular da seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilmektedir.



Ayrıca meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin sonuçları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili kurum/sektör ve firma yetkilileri ile müşterek değerlendirmeler yapılmakta olup, en çok kazaya karışan otobüs firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirilerek firmalara gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır.