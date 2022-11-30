İçişleri'nden ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İçişleri'nden ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklama
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı, ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, "1 Ocak 2022 – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karışmış olduğu 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır" ifadelerine yer verdi

Son dakika: İçişleri'nden ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklama
İçişleri'nden ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklama
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, bu yıl meydana gelen 43 ölümlü trafik otobüs kazasında, 83 can kaybı yaşandığını duyurdu.

Ölümlü trafik kazalarına karışan araçlara ait otobüs firma ismi listesinin de sunulduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş ve Eylem Planında '2918 sayılı Kanunun Ek 4’üncü Maddesi çerçevesinde, karayollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının ve otobüs işleticisi teşebbüsün unvanının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna ilanı' hususuna yer verilmiştir.

Bu kapsamda; 1 Ocak 2022 – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karışmış olduğu 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır.

Yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, trafik kolluğunca hem terminal çıkışı öncesi hem de karayolu üzerinde denetime tabi tutularak, sürücüler hız, çalışma/dinlenme süreleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine uymaları; yolcular da seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilmektedir.

Ayrıca meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin sonuçları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili kurum/sektör ve firma yetkilileri ile müşterek değerlendirmeler yapılmakta olup, en çok kazaya karışan otobüs firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirilerek firmalara gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır.

Fotoğraf: DHA

Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı ilkesi esasıyla denetim ve diğer faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"DALMIŞIM" DEDİ | 40 kişi yaralanmıştı! Şoför tutuklandı! İfadesi "Pes" dedirtti! - Haberler
GÜNDEM 40 kişi yaralanmıştı! Şoför tutuklandı! İfadesi "Pes" ...
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! - Güncel haberler
GÜNDEM Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi!
15 yaşındaki çocuğa silahlı soygun şoku! - Haberler
GÜNDEM 15 yaşındaki çocuğa silahlı soygun şoku!
8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti! -Güncel haberler
GÜNDEM 8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti!
7 ilde eş zamanlı operasyon! 60 milyon TL'lik haksız kazanç!
GÜNDEM 7 ilde eş zamanlı operasyon! 60 milyon TL'lik haksız ...
Ölümden döndü! Son dakika: Tıklım tıklım olan minibüsün açık kapısından düştü! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Tıklım tıklım olan minibüsün açık kapısından düştü!
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den Anayasa teklifi mesajı
GÜNDEM Akşener'den Anayasa teklifi mesajı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri ...
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
GÜNDEM KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, tercih kılavuzu
İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları canı yayın izle | 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.