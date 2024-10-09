Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İddialarına ardından sözleşmesi feshedildi | Son dakika haberleri

        İddiaların ardından sözleşmesi feshedildi

        Erişim engeli getirilen Discord platformuyla ilgili dikkat çeken bir isim ortaya atıldı. Buna göre Discord dolandırıcılığı ve şantajcılığında sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban'nın isminin de yer aldığı ileri sürüldü. İddiaların ardından Çoban'ın Mavi firması ile yaptığı reklam sözleşmesi feshedildi. Instagram hesabından açıklama yapan Ecrin Su Çoban da, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddiaların ardından sözleşmesi feshedildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Ecrin Su Çoban'ın isminin Discord dolandırıcılığında geçtiği ileri sürüldü. İddiaların ardından Çoban'ın Mavi firması ile yaptığı reklam sözleşmesi feshedildi.

        Çoban da, Discord dolandırıcılığı ve şantajcılığı hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

        Konuya ilişkin açıklamayı ise Instagram hesabından yapan Çoban, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim" dedi.

        ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

        Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil’in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirdi. Ardından çeyrek finalde Atiye’nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söyleyen Çoban, finalde elendi. Ecrin Su Çoban, 2019 yılında "Afili Aşk" dizisinin "Afili Aşk" şarkısını Aslı Demirer ile seslendirdi. Ecrin Su Çoban oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filmi ile başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #discord
        #ecrin su çoban
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı