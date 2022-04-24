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Haberler Gündem Güncel Son dakika: İETT otobüsü 15 araca çarptı! 4 kişi yaralandı
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Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü 15 araca çarptı

Son dakika... İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Sarıyer'de yaşanan olayda, şoförü indikten sonra hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptıktan sonra durabildi

Son dakika: İETT otobüsü 15 araca çarptı! 4 kişi yaralandı
İETT otobüsü 15 araca çarptı! 4 kişi yaralandı
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AA

Son dakika... İlçede Tatar caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi.

Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 15 araca çarptı.

Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye görevlileri yolun açılması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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