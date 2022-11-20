İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! 7 kişi yaralandı

Ümraniye'de, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen M.A'nın kullandığı servis minibüsü, Y.A. idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.