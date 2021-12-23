İETT şoförü 2 yolcuya bıçak çekti! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Demir Sokak'ta İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yavuz K., yolcular B.B.B. (20) ve M.T.Y. (22) ile tartışmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine, otobüsü durdurarak yerinden kalkan şoför bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. Orada bulunan bir polis memuru olaya müdahale etti.

Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

İfadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

İfadesine başvurulan şoför Yavuz K., otobüs ile seyir halindeyken B.B.B. ve M.T.Y.'nin yüksek ses ile konuştuklarını, uyarılmasına rağmen diğer yolcuları rahatsız etmeye devam ettiklerini anlatarak, bunun üzerine tartıştıklarını söyledi.

Yolcular B.B.B. ve M.T.Y. ise ifadelerinde, tartıştıkları otobüs şoförü Yavuz K.'nin kendilerine bıçak çektiğini kaydetti.

Bu arada şoför Yavuz K.'nin darp raporu aldığı öğrenildi.