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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tacizciyi böyle görüntüledi! Çevredekilerden meydan dayağı... - Video Haberler
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Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

İstanbul Şişli'de korkunç bir olay yaşlandı. İlçede bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi

Son dakika: Tacizciyi böyle görüntüledi! Çevredekilerden meydan dayağı... - Video Haberler
İğrenç iddia! Çığlık atarak peşinden koştu
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DHA

Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu.

DHA'nın haberine göre kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.

SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.

Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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