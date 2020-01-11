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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da yaşayan A.K.B. (26) adlı kişi bir internet sitesinde tanıştığı S.Ö. (21) adlı kadından taşıyıcı anne olmasını istedi. İkili bir süre internet üzerinden görüştü ve 600 bin lira fiyat üzerinde anlaştı. Anlaşma sonrası uçakla Trabzon’a gelen genç kadın, A.K.B. ile havalimanında buluşup Maçka ilçesine gitti. Ancak genç kadın, kendisine gösterilen villa yerine bir köy evine götürüldüğünü görünce kandırıldığını düşündü. Gitmek istediğini söylediğinde ise evden çıkmasına izin verilmedi.

ATTIĞI KONUM MESAJI KURTARDI

Çaresiz kalan S.Ö. isimli genç kadın bir arkadaşına gece 01.10'da mesaj attı. O mesajda hem konum bilgisi hem de "Sakın beni arama, polise haber ver" cümleleri yer aldı. Mesajı alıp polisi arayan D.Y. adlı genç adam yaşananları güvenlik güçlerine anlattı. Sevinç Köyü’ne ulaşan güvenlik güçleri A.K.B.’yi gözaltına aldı, S.Ö. adlı genç kızı kurtardı.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

S.Ö., “A.K.B. ile anne konulu bir internet sitesinde tanıştık ve 600 bin TL karşılığında anlaştık. Havalimanında beni karşıladı. Maçka’ya geldik. Beraber yemek yedik. Beni yazlığına götüreceğini düşünüyordum. Bir taksiye binerek karanlık yollardan geçip köy evine ulaştık. Kandırıldığımı anlayınca gitmek istedim. Taksi çağırmasını söyledim. Telefon olmadığını belirterek beni taciz etmeye başladı. Kaçmak istedim. Elbiselerimi parçaladı. Benimle birlikte oldu. Sesimi çıkaramadım. Daha sonra ‘Köpeğimi soracağım’ diyerek, telefonu aldım ve D.Y. adlı arkadaşıma mesaj attım” dedi.

"SEVGİLİM KAYBOLUNCA BUNALIMA GİRDİM"

Gözaltına alına A.K.B., kız arkadaşının Bursa’da kaybolduğunu belirterek, “Bu durum beni çok etkiledi. Çocuk sahibi olmak istiyordum. İnternet sitesinde tanıştığım S.Ö. ile evlenip çocuk sahibi olabileceğimi düşündüm” dedi. Parasının olmadığını belirten A.K.B., “Ben kimseyi zorlamadım” dedi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

A.K.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.K.B. hakkında nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiasıyla yargılanmasına karar verdi. A.K.B. ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.