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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İhmali pahalıya patladı! O anlar kamerada
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Aracını park ettikten sonraki ihmali pahalıya patladı!

İstanbul Şişli'de sürücünün bir anlık ihmali pahalıya patladı. Yol kenarına aracını park edip markete giren sürücünün kapıları kilitlemediğini gören hırsızlar, araca binerek torpidoda bulunan 10 bin 400 TL’yi çaldı. Polis ekipleri tarafından İstanbulkart takip edilerek yakalanan hırsızlar emniyet götürülürken, güpegündüz yaşanan hırsızlık anları kameraya yansıdı

SON DAKİKA: İhmali pahalıya patladı! O anlar kamerada
İhmali pahalıya patladı! O anlar kamerada
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İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde, sürücünün bir anlık ihmali pahalıya patladı. Park ettiği aracın kapılarını kilitlemeden markete giren sürücünün aracındaki 10 bin 400 TL çalındı. Güpegündüz yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, 11 Mayıs günü Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, cadde üzerine aracını park ederek yol kenarında markete girdi. Bu sırada sürücünün kapıları kilitlememesini fırsat bilen hırsız, dikkat çekmemek için sanki kendininmiş gibi araca bindi.

Bir süre araçta arama yapan hırsız, torpidoda bulunan 10 bin 400 TL parayı alarak, araçtan inip hızlı bir şekilde kayıplara karıştı. Araca tekrar gelen sürücü, torpidonun açık olduğunu ve paranın olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin gidiş güzergahında güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

POLİS, İSTANBULKART'I TAKİP EDEREK, YAKALADI

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir kişinin Osmanbey Metro İstasyonu'ndan metroya bindiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda şahsın Gürcü asıllı Buga isimli bir şahsa ait olduğu belirlendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbulkart'ın kent içerisinde kullanım alanlarını takibe aldı. Eş zamanla metro kameralarını da inceleyen ekipler, olaya karışan M.E. ve K.E. isimli şahıslar olduğunu da belirleyerek, ikamet ettikleri evde yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin Buga isimli şahsın açık kimliğini belirleme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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