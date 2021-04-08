İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gün önce kaybolan 24 yaşındaki Aynur Şirin'in cansız bedeni, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulundu.

İHA'nın haberine göre, dün akşam saat 17.00 sıralarında Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde hareketsiz bir şekilde yatan kadını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sahil kıyısına vuran kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS VE JANDARMA ARAŞTIRIP, BULDU

Cansız bedenin kimlik bilgilerine ulaşmak için çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, çevre il ve ilçelerde geniş çapta araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda cansız bedenin, Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gün önce kaybolan Aynur Şirin'e (24) ait olabileceği ihtimali üzerine ağabeyle irtibata geçildi. Ağabeyin teşhisiyle cansız bedenin Aynur Şirin'e ait olduğu belirlendi.

Kayıp başvurusu olan kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma sürüyor.