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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki ilde son dakika tefeci operasyonu: 5 kişi tutuklandı! - Güncel haberler

        Ankara ve Kayseri'de 'tefecilik' operasyonlarında 5 tutuklama

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'deki tefeci operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin tutuklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:34
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        İki ildeki tefeci operasyonunda 5 tutuklama!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara ve Kayseri'de tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını açıkladı.

        Buna göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Çok sayıda doküman, çek ve senet ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan şüphelilerin, mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, yüksek faiz karşılığı verdikleri borç parayı tahsil etmek için iş yerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, 93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

        Gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır" dedi.

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