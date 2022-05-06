İki kişi kurtarıldı! O kentte tipi!

Son dakika haberine göre Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi´ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağı'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı.
112 ACİL'İ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER
DHA'da yer alan habere göre telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
EKİPLER 3 SAAT SONRA ULAŞABİLDİ
Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açıp yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı.
İLÇE MERKEZİNE İNDİRİLDİLER
Otomobilin çevresinde biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.
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