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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İki kız kardeş kaza kurbanı! | Son dakika haberleri

        İki kız kardeş kaza kurbanı!

        Kayseri'de acı bir kaza meydana geldi. Kentte otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:42
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        İki kız kardeş kaza kurbanı!
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        Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre A.K'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde ana yola çıkan G.P. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        Sağlık ekipleri, otomobildeki kız kardeşler N.G. ve N.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, istasyondan ana yola çıkan kamyona bir süre sonra otomobilin çarpması yer alıyor.

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