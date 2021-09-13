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Haberler Gündem SON DAKİKA! İki öğrenci pozitif çıktı! Sınıf karantinaya alındı
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İki öğrenci pozitif çıktı! Sınıf karantinaya alındı

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu

SON DAKİKA! İki öğrenci pozitif çıktı! Sınıf karantinaya alındı
DHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerden 2'si gün içinde ateşlendi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa´nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

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