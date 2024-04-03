Rize'de feci kaza! İki yaşlı kadın yük için kullanılan teleferikten düştü Rize'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda yük için kullanılan teleferikten düşen iki yaşlı kadın yaralandı. Yaralılar patika yoldan sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 03.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:14 facebook

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