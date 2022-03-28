İkinci skandal! Sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdi 0:00 / 0:00

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Ankara’da geçtiğimiz günlerde bir özel okulda, ders esnasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı.

O hareketlere maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık ise sessizliğini bozarak, "Ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız” diye konuşmuştu.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜ

Bu olayın ardından bir başka tepki çeken paylaşım daha ortaya çıktı. Bu defa da sosyal medyada yer alan bir videoda, bir öğrencinin sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdiği anlar yer aldı. "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla yayınlanan paylaşım sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.