Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz." dedi.

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