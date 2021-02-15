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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İkranur'un soruşturmasında yeni gelişme! Hala ve amca adliyeye sevk edildi
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İkranur'un soruşturmasında yeni gelişme! 7 kişi gözaltına alınmıştı

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada cuma günü 7 kişiyi gözaltına alınmıştı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden İkranur'un amcası S.T. (14) ile halası A.T. (20) adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA: İkranur'un soruşturmasında yeni gelişme! Hala ve amca adliyeye sevk edildi
İkranur'un soruşturmasında yeni gelişme!
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DHA

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl kaybulduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden küçük kızın amcası S.T. (14) ile halası A.T. (20),adliyeye sevk edildi.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi´nde ölü bulundu.

CİNAYET ŞÜPHESİNE ARAŞTIRMA

İkranur Tirsi´nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı´nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur´un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak.

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

HALA VE AMCA ADLİYEDE

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi´nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 5´i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın amcası S.T. ile halası A.T., adliyeye sevk edildi.

BİR HAFTA SABRETMESİ İSTENMİŞ

Bu arada Serdar Tirsi de kızının ölümüne ilişkin gelişmeleri yakından takip edip, olayın aydınlanacağı anı bekliyor. Gelişmelerle ilgili sınırlı bilgi edinebilen Serdar Tirsi, güvenlik güçlerinin kendisine bir hafta sabretmesini söylediğini, gözaltıların detayına dair ise bilgi sahibi olmadığını belirtti.

'DEVLET ACELE ETMEZ, AZ KALDI'

Baba Serdar Tirsi, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda bulunarak, herkesin sabretmesini istedi. Baba Tirsi paylaşımında, "Devlet acele etmez. Adalet tecelli edecek. Az kaldı. ‘Bekleyelim’ dediyseler, vardır bir bildikleri. Ama dinletemedim, üstünü örttü olduk, saklamaya çalıştı olduk, yalancı olduk. Az kaldı, kimse hiçbir şeyi örtmedi. Ben sadece içime attım, metanetli oldum. Ama hiçbir zaman da pes etmedim, etmeyeceğim de. Devlet uyur numarası yapar, zamanı gelince de tokadı atar. Nokta. Az kaldı sabır sadece. Yakındır" ifadelerine yer verdi.

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