Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:
"İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi, herhangi bir tarafın Avrupa Konseyi'ne bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetmesine izin vermektedir.
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin “kadınları korumaktan taviz verdiği” anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır."
Ayrıntılar geliyor...
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