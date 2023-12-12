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        Haberler Gündem Son dakika: İller arası soygun çetesine film gibi operasyon! Düğmeye Bursa'dan basıldı, şüpheliler 5 ilde yakalandı

        İller arası soygun çetesine film gibi operasyon! Düğmeye Bursa'dan basıldı

        Kocaeli'den Bursa'ya gidip soygun için girdikleri evden 3,5 milyon değerinde ziynet ve para çalan çete 5 ile yapılan operasyonlarla çökertildi. Operasyonlar sonucunda 15 şüpheliden 13'ü yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 12.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:45
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        İller arası çeteye film gibi operasyon
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        Bursa’da girdikleri bir evden 3.5 milyon lira değerinde ziynet ve para çalan 15 şüpheliden 13’ü yakalandı. Şüphelilerden 3’ü İstanbul’da teknik takip sırasında hırsızlık yaparken, suçüstü yakalandı.

        SOYGUN SONRASI FİLM GİBİ TAKİP

        Kocaeli’den Bursa’nın Gemlik ilçesine gelen 15 şüpheli farklı farklı girdiği evlerden yaklaşık 3.5 milyon lira değerindeki ziynet ve para çaldı. Hırsızlık sonrası farklı illere dağılan şüpheliler Bursa polisinin radarına takıldı. İhbarlar üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Aynı aileden olduğu öğrenilen 15 şüphelinin İstanbul, Kocaeli Gebze, Afyonkarahisar ve Gemlik'te toplam 11 evden hırsızlık yaptıkları belirledi.

        5 İLDE YAKALANDILAR

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde teknik takibe alınan çete üyelerinden 3 kadın İstanbul’da suçüstü 3.5 milyon lirayla yakalarken, çetenin diğer üyelerini de yakalamak için teknik takibe devam etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatın ardından geçen Cumartesi günü Osmaniye, Ankara, Kırıkkale ve Kocaeli'nde adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri tarafından kapıların kırıldığı operasyonda 12 çete üyesinden 10'i yakalandı. Bursa'ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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