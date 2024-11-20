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        İmamoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:28
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        İmamoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

        Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.

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