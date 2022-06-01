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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

Son dakika haberine göre 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi
İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi
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DHA

Son dakika haberine göre Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, duruşmaya çok sayıda partili katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da adliyeye geldi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma Avukat Kemal Polat´ın geçen celse sunulan mütalaaya karşı savunmasının alınmasıyla devam etti. Dava eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu´nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven´in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu´nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi´nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu´nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu´nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

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