İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattı.
Giriş: 19.03.2025 - 22:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattı.
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