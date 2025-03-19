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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara soruşturma | Son dakika haberleri

        İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.03.2025 - 22:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:35
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        'Provokatif paylaşım' yapanlara soruşturma
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

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