Komisyonun İmralı’ya göndereceği heyette Hüseyin Yaman, Feti Yıldız ve Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor. Heyetin yarın ya da en geç çarşamba günü adaya ulaşması planlanıyor.

Süreçte hem güvenlik hem de iletişim kanallarının koordinasyonunun kritik olduğuna dikkat çekilirken, heyetin gerçekleştireceği temasların komisyon raporuna ve sürecin önümüzdeki aşamalarına yön vermesi bekleniyor.

Kaynaklar, ziyaretin “takvime uygun ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların sürdüğünü” ifade ediyor.