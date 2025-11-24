Habertürk
        Son dakika: İmralı ziyareti ne zaman? | Son dakika haberleri

        Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun merakla beklenen İmralı ziyareti bugün gerçekleşmedi. Edinilen bilgilere göre ziyaret için belirlenen heyetin adaya yarın gitmesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. Gecikmenin teknik hazırlıklar ve koordinasyon süreçlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 24.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:53
        İmralı ziyareti ne zaman?
        Komisyonun İmralı’ya göndereceği heyette Hüseyin Yaman, Feti Yıldız ve Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor. Heyetin yarın ya da en geç çarşamba günü adaya ulaşması planlanıyor.

        Süreçte hem güvenlik hem de iletişim kanallarının koordinasyonunun kritik olduğuna dikkat çekilirken, heyetin gerçekleştireceği temasların komisyon raporuna ve sürecin önümüzdeki aşamalarına yön vermesi bekleniyor.

        Kaynaklar, ziyaretin “takvime uygun ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların sürdüğünü” ifade ediyor.

