Boris Johnson hükümetinden rekor savunma bütçesi!

HABERTURK.COM

Brexit sonrası dönemde, uluslararası ilişkilerdeki rolünü yeniden tanımlamayı hedefleyen İngiltere askeri harcama bütçesini rekor oranda artırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada dış politika ve savunma politikalarının etraflıca gözden geçirildiğini ve bunun sonucunda askeri harcamalar için önümüzdeki 4 yıl kullanılmak üzere 16.5 milyar pound (22 milyar dolar) ek harcama bütçesi oluşturulduğunu açıkladı. Bu ek bütçeyle birlikte İngiltere'nin yıllık savunma bütçesi 42 milyar pounda kadar ulaştı.

Bu rakam ülkenin Soğuk Savaş'tan bu yana gördüğü en yüksek savunma bütçesi anlamına geliyor.

Johnson, askeri kabiliyetlerin geliştirilebilmesi için ekstra harcamaların gerekli olduğunu belirtirken, uzay gücü ve yapay zeka ajansıyla ilgili planlar olduğunu da vurguladı.

İngiliz hükümeti ek bütçeye ayrılacak kaynağın nereden elde edileceğine ilişkin bir açıklama ise yapmadı. Bilindiği üzere İngiltere Maliye Bakanlığı, pandemi sırasında işletmelere destek vermek için milyarlarca pound harcıyor.

Johnson, "Bu kararı pandemiyle karşı karşıya olmamıza rağmen aldım. Çünkü memleketin savunması daha önce gelmeli. Uluslararası durum Soğuk Savaş'tan sonra ilk kez bu kadar tehlikeli ve son derece rekabetçi. İngiltere tarihine sadık olmalı ve müttefikleriyle birlikte durmalı. Bunu başarabilmek için, dört bir yanda bütün yeteneklerimizi artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Irak ve Afganistan'daki savaşlarda ABD'nin sahadaki ana müttefiki ve Fransa ile birlikte AB'nin ana askeri güçlerinden biriydi. Ancak 2016'daki Brexit referandumu, Çin'in artan gücü ve Trump yönetimindeki ABD'nin geleneksel müttefiklere yönelik şüpheci yaklaşımı İngiltere'nin küresel rolünü belirsizleştirmişti.

Ek savunma bütçesinin ilan edilmesi, ABD'de Joe Biden'ın yeni başkan olarak seçilmesinden haftalar sonra gerçekleşti.