İngiltere'nin yeni savunma stratejisinde Türkiye detayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiliz ordusunun yeni savunma stratejisi belli oldu: Belgelerde Türkiye detayı! - Haberler
ABONE OL

İngiliz ordusunun yeni savunma stratejisi belli oldu: Belgelerde Türkiye detayı!

İngiltere'de hükümet İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı. Yeni savunma stratejisinde SİHA'lara ağırlık verileceğinin belirtilirken, Türkiye'nin "terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki" olarak tanımlandı.

SON DAKİKA: İngiliz ordusunun yeni savunma stratejisi belli oldu: Belgelerde Türkiye detayı! - Haberler
İngiltere'nin yeni savunma stratejisinde Türkiye detayı
0:00 / 0:00
AA

İngiltere'nin yeni savunma strateji belgesinde, Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi.

İngiltere’de hükümet "Rekabetçi Bir Çağda Savunma" başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı.

Hükümetin 16 Mart’ta açıkladığı ve son yılların en kapsamlı dış politika ve ulusal güvenlik revizyonunu içeren "Rekabetçi Bir Çağda Küresel Britanya" başlıklı savunma stratejilerinin bir parçası olarak yayımlanan 69 sayfalık belgede, İngiliz ordusunun ortaya çıkacak yeni tehditlere karşı hazır olmasını sağlayacak tedbirlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

SAVUNMA EKİPMANLARINA 4 YIL İÇİNDE 85 MİLYAR STERLİN HARCANACAK

Belgede, Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda sürekli bir düşünce değişikliğiyle "tehdit odaklı entegre bir güç" haline gelmesinin sağlanacağı, bu kapsamda savunma ekipmanına 4 yıl içinde 85 milyar sterlin harcanacağı, bu bütçeyle silahlı kuvvetlerin rekabetçi yapıya kavuşması ve kararlı bir şekilde savaşma kabiliyetlerine sahip olmasının amaçlandığı kaydedildi.

Uzayın askeri operasyonlar için "çok önemli" olduğuna işaret edilen belgede, bu kapsamda 1 Nisan 2021’de silahlı kuvvetlere bağlı "uzay komutanlığının" göreve başlayacağı, Ulusal Uzay Operasyonları Merkezi ve Uzay Akademisinin 1,4 milyar sterlinlik yatırımla tamamlanacağı, gelecek 10 yıl içinde "Skynet 6" iletişim uydusu programına 5 milyar sterlin yatırım yapılacağı belirtildi.

İngiliz ordusunda asker sayısının azaltılmasının öngörüldüğü belgede, robotlar, İHA ve SİHA'larla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı.

Belgede, Geleceğin Hava Muharebe Sistemlerine (FCAS) stratejik yatırımların yapılacağı, sürü droneleri ve enerji silahlarının da yer aldığı yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi.

Ar-Ge yatırımlarının İngiliz silahlı kuvvetlerinin modernizasyonunun temelini oluşturacağı kaydedilen belgede, uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak yapay zeka, dijital sistemler ve uzay tabanlı uygulamalar için "Test ve Değerlendirme" kapasitesinin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Belgede, bazı ülkelerin yeni teknolojilerin ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde askeri-sivil yaklaşımı benimsediğine, sivil yeniliklerden yararlanıldığına, bu yöntemle geliştirilen düşük maliyetli yeteneklerin (SİHA),Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE, "BÖLGESEL KONULAARDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Belgede, Yunanistan, Polonya, İspanya ve Türkiye'nin NATO’nun "kanatlarının" savunmasında önemli rollere sahip olduğu ve bu ülkelerin Birleşik Krallık'ın savunma sanayisi ortakları arasında yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin "terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki" olarak tanımlandığı belgede, Birleşik Krallık'ın Türkiye ile operasyonlar, yetenekler ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi.

RUSYA, AVRUPA İÇİN EN BÜYÜK NÜKLEER VE ASKERİ TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Rusya’nın, Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük nükleer ve askeri tehdit olmaya devam ettiğine işaret edilen belgede, "Silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve daha fazla risk alma isteği Rusya’yı hem yetenekli hem de öngörülemez bir aktör haline getirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belgede, Çin'in yükselen gücünün, dünyadaki en önemli jeopolitik faktör olduğu ve Hint-Pasifik bölgesinde artan etkisinin önemli zorluk oluşturacağı vurgulandı.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLECE, TÜRK SİHA'LARINI ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, 12 Aralık 2020'de İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA),SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti.

Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığına işaret eden Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulamıştı.

Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UÇURUM! DSÖ'den son dakika aşı açıklaması: Uçurum büyüyor! - Haberler
DÜNYADSÖ'den aşı uyarısı: Uçurum büyüyor!
SON DAKİKA: İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünce kez sandık başında - Haberler
DÜNYAİsrail 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başında!
Son dakika: ABD'de süpermarkete saldırı! 1'i polis 10 ölü
DÜNYAABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 ölü
BİTMİYOR! Son dakika: Almanya’da Kovid-19 tedbirleri uzatıldı
DÜNYAAlmanya’da Kovid-19 tedbirleri için kritik karar
Çavuşoğlu: "Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız"
DÜNYADışişleri Bakanı ile Borell arasında görüşme
Suudi Arabistan Yemen'de barış girşiminde bulundu
DÜNYASuudi Arabistan'dan Yemen'de "barış" adımı
Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYAYeni Zelanda'da 5 büyüklüğünde deprem
AB, Türkiye ile "en iyi ilişkileri" geliştirmek istiyor
DÜNYAAB'den Türkiye açıklaması
ABD'den iki Çinli yetkiliye, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım
DÜNYAABD'den iki Çinli yetkiliye "Uygur" yaptırımı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya saldırgan bir tutum izliyor
DÜNYANATO Genel Sekreteri'nden Rusya çıkışı