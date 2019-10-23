\u0130ngiliz polisi, ba\u015fkent Londra n\u0131n do\u011fusundaki bir end\u00fcstri sahas\u0131nda, bir kamyonun kasas\u0131nda 39 ceset bulundu\u011funu duyurdu. Polis,\u00a0Waterglade End\u00fcstri Sahas\u0131 nda bulunan kamyonun 25 ya\u015f\u0131ndaki \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn tutukland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re Bulgaristan dan yola \u00e7\u0131kan kamyonun Cumartesi g\u00fcn\u00fc Galler den giri\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Yetkililer, kurbanlar\u0131n kimlik tespitinin zaman alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Ayr\u0131nt\u0131lar geliyor.