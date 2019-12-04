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Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'nin üzerindeki baskıları anlıyoruz

Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'nin üzerindeki baskıları anlıyoruz. NATO'da Türkiye'nin niyeti konusunda yanlış anlaşılmalardan kaçınılmasını istiyoruz

Johnson
DHA

NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dörtlü Zirve ardından görüşmelerin nasıl geçtiğine dair sorulan bir soru üzerine, “Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları anlıyoruz. Türkiye’nin planlarıyla ilgili NATO üyelerinin yanlış anlamalardan kaçınmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının karşısına geçen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dörtlü Zirve’nin nasıl geçtiğiyle ilgili bir soru üzerine, “Macron, Merkel ve Erdoğan’la birlikte harika bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye’nin kuzeyindeki karmaşık durumlu ele aldık” dedi. Türkiye’nin karşılaştığı sıkıntıların anlayışla karşılanması gerektiğini vurgulayan Johnson, “Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıyı ve baskıyı anlıyoruz. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca terörist tehdidiyle karşı karşıya olan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye’nin planlarıyla ilgili NATO üyelerinin yanlış anlamalardan kaçınmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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