İHA

İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde yer alan Bradford kentindeki Upper Castle Caddesi'nde bulunan demiryolunun yaklaşık 50 metre uzağında yerel saatle 04.30'da hurda lastiklerin bulunduğu alanda büyük bir yangın çıktı.

Yangın nedeniyle demiryolu seferleri iptal edilirken, bölgedeki birçok yol ve okul kapatıldı. İngiltere'nin kuzey demiryolu ulaşımını sağlayan Northern Rail’de yangın nedeniyle tüm tren hatlarında 5 saatlik aksama meydana geldi.

Batı Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, ilçenin dört bir yanından 15 itfaiye aracı ile 70'den fazla itfaiye erinin yangınla mücadele ettiği belirtildi.

Yetkililer, oluşan yoğun duman nedeniyle bölge sakinlerine pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını tavsiye etti.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.