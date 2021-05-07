İngiltere'den flaş AstraZeneca kararı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA! İngiltere'den flaş AstraZeneca kararı! - Haberler
ABONE OL

İngiltere'de 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA),40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu

SON DAKİKA! İngiltere'den flaş AstraZeneca kararı! - Haberler
İngiltere'den flaş AstraZeneca kararı!
0:00 / 0:00
AA

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Oxford-AstraZenaca aşısını yaptıranların 242’sinde pıhtılaşma vakasına rastlandığı, bu vakaların çoğunun aşının ilk dozunun yapılmasının ardından görüldüğü belirtildi.

40 YAŞIN ALTINDAKİLERE DİĞER AŞILAR ÖNERİLDİ

Açıklamada, MHRA'nın gençlerde pıhtılaşma oranlarının daha yüksek görüldüğü gerekçesiyle 40 yaşın altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yerine ülkede kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Covid-19 aşılarının, ölüm, ağır hastalık ve bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilen açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının faydasının, riskinden daha fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 34 milyon 934 bin 171'e ulaştığı ülkede, 8 Aralık 2020'de başlayan aşılama programıyla 10 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesinin önlendiğinin tahmin edildiği bildirildi.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) Başkanı Prof Wei Shen Lim, önceliklerinin aşıların güvenliği olduğunu belirtti.

Lim, "Covid-19 oranları kontrol altına alınmaya devam ettiği için kronik sağlık sorunu olmayan 18-39 yaş aralığındakilere, aşılama programının ilerlemesinde gecikmeye neden olmayacaksa Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif Covid-19 aşılarının yapılmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHRA, 8 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihlerinde 79 kan pıhtılaşması vakasının rapor edildiğini, bu kişilerden 19'unun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkede, 7 Nisan'da 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşılarının yapılacağı açıklanmıştı.

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

MHRA, Oxford-AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech ve Moderna açılarının acil kullanımına onay vermişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afrikalı işçiler Karadeniz'de! Sağlık riski uyarısı - Haberler
SAĞLIKAfrikalı işçiler Karadeniz'de! Sağlık riski uyarısı
ÇOK ÖNEMLİ UYARI! O kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor! - Haberler
SAĞLIKO kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor!
Covid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma aşılarıyla kalıcı hale gelecek - Haberler
SAĞLIKCovid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma ...
TÜRK AŞISI 3. doz olabilir mi? BioNTech aşısı olanlar dikkat! - Haberler
SAĞLIK3. doz Türk aşısı olabilir mi?
MUCİZE GİBİ! Kalp krizi ve kanser riskini de azaltıyor - Haberler
SAĞLIKMucize gibi! Kalp krizi ve kanser riskini de ...
Çarpıcı Pfizer-BioNTech aşısı araştırması! İki doz aşı...
SAĞLIKÇarpıcı Pfizer-BioNTech aşısı araştırması! İki doz aşı. ...
Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir
SAĞLIKAraştırma ortaya koydu! Riski azaltıyormuş
50 SANİYEDE.... Son dakika korna testinde (PCR)büyük buluş!
SAĞLIK50 saniyede tespit! Yüzde 95 doğruluk
6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 6 Mayıs vaka sayısı 2021
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 6 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı